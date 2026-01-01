Прокуратурата разследва чиновник от здравното министерство заради лиценз на денталната клиника в Пловдив след смъртта на дете, съобщиха от обвинението.

С постановление на прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) е образувано досъдебно производство за това, че през февруари в София длъжностно лице от Министерството на здравеопазването, заемащо отговорно служебно положение, не е изпълнило служебните си задължения при упражняване на правомощията си по отношение на лиценза за осъществяване на лечебна дейност на дентална клиника в Пловдив, с цел да набави облага за лечебното заведение, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици.

Трагедия в Пловдив: 5-годишно дете почина след зъболекарска манипулация

Предмет на разследването са действията и бездействията на длъжностни лица, свързани с поддържането и контрола върху разрешението за лечебна дейност на лечебното заведение, включително спазването на нормативните изисквания, уреждащи лицензионния режим.

Разследването е отделно и самостоятелно от наказателното производство, водено във връзка със смъртта на дете след извършена медицинска манипулация в същото лечебно заведение и се отнася до резултатите от проверки на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, установяващи, че заведението е работило извън правилата, определени от здравните власти.

Разследването е възложено на следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и продължава под ръководството и надзора на СГП.

Припомняме, че в началото на април 2025 година 6-годишното дете почина след дентално лечение. Ангел имал кариеси и пулпити. След като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се съгласяват това да се случи под пълна упойка.

„Нашето дете няма да се върне“: Гневен протест в Пловдив след смъртта на 6-годишния Ангел

И до момента никой няма отговор на въпроса защо момчето е било упоено в продължение на 4 часа. По регламент една пълна упойка в стоматологичен кабинет може да продължи до 180 минути.

При необходимост и по преценка на лекарите - може и по-дълго. През цялото време обаче пациентът се наблюдава в специална стая в болницата, включително и няколко часа след излизането от упойка.