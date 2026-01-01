Депутатите ще обсъдят законопроект за промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерския съвет. Това е точка първа в приетия дневен ред за днешното пленарно заседание.

Според вносителя целта на предложения законопроект е въвеждането разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и на свързаните с това мерки. С промените се поставя количествена цел за представителство на по-слабо представения пол - не по-малко от 33% от всички директорски позиции, със и без изпълнителни функции, на управителни и надзорни съвети, на съвети на директорите. Въвежда се изискването публичните дружества, които не отговарят на поставената количествена цел, да адаптират процедурите за подбор на управителните, надзорните, съответно съветите на директорите.

Със законопроекта министърът на труда и социалната политика е определен като орган за насърчаване, анализ, мониторинг и оказване на подкрепа във връзка с баланса между половете в управителните органи на публичните дружества.

Парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в Закона за висшето образование, внесени от Министерския съвет. С тях се предлага размерът на таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-нисък от 50 на сто от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, вместо 60 на сто, както е действащата норма, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка.

В програмата за днес е и законопроект за ратифициране със закон на Споразумението за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност“ на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, Отдел за управление, Служба за информационни технологии, относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани с продължаването на използването и поддръжката на приложението GOAML на ООН, подписано на 11 февруари 2026 г. за Службата по наркотиците и престъпността на ООН и на 16 февруари 2026 г. за Държавна агенция „Национална сигурност“.