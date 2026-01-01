Багерист загина при падане на камък от скала в кариера край хасковското село Клокотница. Трагичният инцидент е станал около 17:00 часа в сряда.

По първоначална информация загиналият е мъж на възраст между 50 и 60 години, родом от Меричлери, но от години живеещ в Хасково. Според запознати той е работел във фирмата от около година. Днес е изпълнявал обичайните си служебни задължения на обекта, добивайки инертни материали.

Внезапно от близката скала, от голяма височина, се е отчупил огромен каменен къс. Той се е стоварил директно върху кабината на верижния багер, където се е намирал водачът. Мъжът е останал затиснат вътре и е загинал на място.

Колеги на загиналия споделиха, че злополуката се е случила в рамките на работното му време, като смяната е трябвало да приключи след около час и половина.

На мястото на инцидента пристигнаха екипи на полицията, пожарната, Спешна помощ и Инспекцията по труда. Компетентните институции извършват оглед, за да установят точните причини за трагедията и дали се касае за трудова злополука.