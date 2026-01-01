Шестима пътници са установени при опит да пренесат общо 77 200 къса цигари и 5 килограма тютюн за пушене през Летище София, съобщиха от Агенция „Митници“.

Акцията срещу нелегалния пренос на тютюневи изделия е проведена на 25 август. След анализ на риска митническите служители селектирали конкретни полети и пътници за проверка.

При проверка на ръчния багаж на шестима души, пътуващи с полет за Лондон, били открити цигари от различни марки и тютюн за пушене. Повечето от изделията били с надпис „For Duty Free Sale Only“.

Тютюневите изделия са задържани, а на пътниците предстои да бъдат съставени актове по Закона за митниците.

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По данни на Агенция „Митници“ всеки от установените пътници е пренасял средно по над 640 кутии цигари. Това е 64 пъти над разрешения лимит, а количеството тютюн за пушене е поне три пъти над допустимото.

Според митническите власти мотив за пренасянето на толкова големи количества е значителната разлика в цените на тютюневите изделия между България и Великобритания.

От Агенция „Митници“ припомнят, че при пътуване към трети страни водещи са разрешените лимити за внос в съответната държава. Ако маршрутът преминава през няколко държави с различни ограничения, пътниците трябва да се съобразяват с най-ниския допустим лимит.

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При пристигане в Англия, Шотландия и Уелс пътниците над 17 години могат да внесат без заплащане на данъци и такси до 200 цигари, 100 пурети, 50 пури или 250 грама тютюн, при спазване на съответните правила при комбиниране на различни изделия.

При митническа контрабанда на тютюневи изделия Законът за митниците предвижда глоба в размер от 200 до 250% от продажната им цена.

От Агенция „Митници“ посочват, че проверките за спазване на митническото законодателство по външните граници на Европейския съюз продължават.