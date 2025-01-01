Операция срещу акцизни нарушения и контрабанда проведоха митнически служители от сектор „Акцизен оперативен контрол“ при Териториална дирекция „Митница София“.

При проверки на куриерски пратки инспекторите открили общо 6980 къса (349 кутии) цигари от различни марки, всички с валиден български акцизен бандерол. Те били разпределени в три отделни пратки, в които били декларирани като текстилни изделия и техника.

Пратките били предназначени за държави от Западна Европа, където цените на цигарите са значително по-високи – нещо, което често подхранва нелегалната търговия с тютюневи изделия.

От началото на годината до момента митническите служители от ТД „Митница София“ са задържали над 2,1 милиона къса цигари с валиден бандерол и над 280 хиляди без бандерол.

От Агенция „Митници“ напомниха, че тютюневите изделия с български бандерол са предназначени единствено за продажба в страната, а износът на акцизни стоки трябва да се извършва по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.