Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Сливен предупреждава жителите на Твърдица, че водата, подавана от „ВиК-Сливен“ ООД в Източната зона на града, не трябва да се използва за пиене и готвене.

На 24 август т.г. е извършен мониторинг на качеството на питейната вода в Твърдица.

Получените на 26 август резултати показват несъответствие по микробиологични показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, посочват от здравната инспекция на сайта ѝ.

До получаване на допълнителни указания, водата, подавана за населението в Източната зона на водоснабдяване, може да се използва само за битови нужди, посочват от РЗИ-Сливен.

Припомняме, че от РЗИ съобщиха вчера за влошено е качеството и на питейната вода в село Чинтулово.