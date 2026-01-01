Пожар, предизвикан от избухнал климатик, отне живота 14 новородени в отделението за интензивни грижи в болница в пакистанската столица, предаде Асошиейтед прес, като цитира изявление на властите.

Спасено е било едно бебе от общо 15, които са били в отделението на Пакистанския институт по медицински науки, съобщи болницата.

На излъчени по телевизията кадри се виждат спасители, които използват стълби, за да достигнат до отделението на третия етаж през счупени прозорци. Съкрушени родители и роднини са се стекли в болницата и искат отговори как е започнал пожарът и дали отделението е разполагало с достатъчно противопожарно оборудване.

Правителството започна разследване, а премиерът Шехбаз Шариф нареди да бъде отстранен от длъжност здравният секретар Аслам Гаури, най‑висшият държавен служител в министерството.

Пожарът е бил ограничен само в отделението за новородени на института, който е една от най‑големите обществени болници в Исламабад. Останалата част от болницата не е засегната и няма други пострадали, съобщиха болнични служители и очевидци. По‑късно пламъците са били потушени, каза главният комисар на Исламабад Сухайл Ашраф.

Това е една от най‑ужасяващите трагедии с деца в Пакистан през последните години. През юни 14 ученици загинаха при рухването на покрив на строящ се учебен център в източния град Лахор.

Министърът на здравеопазването Мустафа Камал, който потвърди броя на загиналите при пожара, каза пред телевизия "Гео нюз", че пътува от Карачи към Исламабад, за да наблюдава разследването.

Д-р Аниза Джалил, говорителка на болницата, каза, че лекар е спасил едно бебе. Тя съобщи, че телата на шест бебета вече са предадени на семействата им, а останалите ще бъдат предадени скоро.

Окръжният прокурор на Исламабад назначи комисия за установяване на фактите и поиска доклад в рамките на 24 часа. Комисията ще разследва причината за пожара и начина, по който се е разпространил, дали са били налични адекватни противопожарни мерки и дали реакцията на службите за спешна помощ е била адекватна.

Премиерът Шариф изрази съболезнования за трагедията. „Трагедия, засягаща деца, е непоправима загуба“, каза Шариф, който проведе високопоставена среща с представители на съответните агенции часове след пожара.

Президентът Асиф Али Зардари също изказа съболезнования на семействата, претърпели тази „покъртителна и непоправима загуба“. Той призова виновните да бъдат изправени пред правосъдието и настоя болниците да осигурят ефективни противопожарни мерки и процедури за спешни случаи.