Министерството на външните работи (МВнР) отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Уошо в американския щат Невада, заради мащабния горски пожар Hawk Fire.

От ведомството препоръчват да се избягват пътуванията към засегнатите райони, освен при крайна необходимост. Българските граждани трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация.

Заради бързо разпространяващия се пожар местните власти са обявили извънредно положение в окръг Уошо.

Зоната с непосредствена заповед за евакуация („GO NOW“) обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на Университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която е издадено предупреждение за евакуация.

Очакваните променливи и усилващи се ветрове могат допълнително да ускорят разпространението на огъня и да променят посоката му.

В резултат на пожара са регистрирани и сериозни прекъсвания на електроснабдяването. Властите предупреждават и за възможни допълнителни ограничения на движението и промени в евакуационните зони.

За хората, принудени да напуснат домовете си, е открит временен център за настаняване в Reno-Sparks Convention Center.

Местните власти призовават жителите на засегнатите райони да не отлагат евакуацията и да спазват стриктно дадените инструкции.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с Генералното консулство на България в Лос Анджелис на телефон +1 310 478 6700, както и на дежурния телефон +1 310 437 3606 извън работно време.

При бедствени ситуации съдействие може да бъде потърсено и от денонощните линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.

От външното министерство препоръчват на българите, които пътуват или пребивават в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“, за да може при необходимост да им бъде оказано по-бързо консулско съдействие.