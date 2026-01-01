Имаше разрешение по дипломатически път за прелитане на самолета Ил-76 над България. Той е бил с хуманитарна мисия към Сърбия. Самолетът е минал на 60-70 км северно от Безмер, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов, който беше изслушан по актуални теми в парламентарната комисия по отбрана.

Стоянов отговори на въпрос от народния представител Иван Димитров от парламентарната група на „Прогресивна България“.

Руски самолет прелетя над България напът към Сърбия заради пожарите

Министърът определи като „излишен шум“ темата, че самолетът се е отклонил от курса си и е прелетял над Безмер. Няма отклонения от зададената линия на полета на самолета, заяви Стоянов. По неговите думи няма индикации както от партньорските ни служби, така и от нашите, че самолетът е извършвал разузнавателни полети.

На 19 август от Министерство на външните работи съобщиха, че самолет, използван за борба с бедствия и аварии, е извършил полет с хуманитарен характер.

От Министерството на транспорта и съобщенията пък уточниха тогава, че самолетът Ил-76 на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация е изпълнил полет с цел оказване на помощ при гасенето на горските пожари на територията на Сърбия.