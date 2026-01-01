Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв, предаде Ройтерс.

"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", посочи Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.