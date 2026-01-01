Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика одобри на първо четене законопроект за съществени промени в Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Предложените от Министерския съвет изменения целят да уеднаквят правилата за български и европейски фирми, да разширят възможностите за сключване на договори за лична охрана и да облекчат пазара на труда в сектора.

Законопроектът беше подкрепен с 11 гласа "за", един "против" и шест "въздържал се". Мотивите бяха представени от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, който очерта основните проблеми в действащата уредба.

Равни условия за български и европейски фирми

Една от ключовите промени адресира липсата на равнопоставеност при таксите за издаване на лицензи и удостоверения. Според мотивите към законопроекта, в момента търговците, регистрирани в България, и тези от други държави-членки на ЕС, Европейското икономическо пространство или Швейцария, са поставени при различни условия. Предложението цели да се създаде единна и справедлива регулация за всички участници на пазара.

Кой ще може да наема лична охрана?

Съществено изменение се предлага и по отношение на договорите за лична охрана. Досега възложител по такъв договор можеше да бъде само физическо лице, като управител или собственик. С промените се добавя възможността юридическо лице (фирма) да бъде възложител. Това ще позволи на компаниите да осигуряват и заплащат охраната на свои управители, собственици или служители, срещу които има реална заплаха, но които нямат финансовата възможност да поемат разходите лично.

Повече гъвкавост на пазара на труда

Законът ще засегне пряко и хората, които търсят допълнителна работа. С измененията се премахва изискването трудовият договор на охранителите да бъде задължително "основен". Тази промяна отваря възможност за наемане на служители по втори трудов договор, което разширява кръга от лица, които могат да работят в сектора и да увеличат доходите си. Също така се променя съставът на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, за да се осигури по-добър баланс между представителите на Главна дирекция „Национална полиция“ и сдруженията от бранша.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала на второ четене, преди промените да влязат окончателно в сила.