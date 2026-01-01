Окръжната прокуратура във Видин внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже за умишленото убийство на 20-годишен мъж в град Кула. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин за жертвата и с особена жестокост.

Обвиняемите са на 30 и 22 години.

20-годишният мъж живеел от есента на 2024 г. в имот на единия от обвиняемите в Кула, където плащал наем за стая. Той поддържал периодичен контакт с майка си. След навършването на пълнолетие се препитавал с различни дейности, сред които строителна и селскостопанска работа.

По данни на прокуратурата младият мъж страдал от лека умствена изостаналост и имал издадено решение на ТЕЛК.

Насилието започнало след сбирка

Вечерта на 1 март 2025 г. 20-годишният и двамата обвиняеми били на сбирка в съседна къща, където останали до около 4:00 часа на следващия ден. Всички употребявали алкохол.

Според обвинението към края на вечерта двамата отправили упрек към младия мъж, че не е нацепил дърва, след което започнали да го удрят.

Насилието продължило и след като тримата се прибрали в имота на 30-годишния обвиняем. На пострадалия били нанесени множество травми.

Сутринта на 3 март двамата установили, че младият мъж не реагира и няма пулс. Според прокуратурата те решили да изгорят тялото му, като се снабдили с бензин. След това изхвърлили неизгорелите части от тялото в близко импровизирано сметище.

Избягали от страната, задържали ги в Чехия

Междувременно в Кула се разчуло за изчезването на 20-годишния. При посещение на полицейски служители в дома единият от обвиняемите заявил, че не знае къде се намира той.

По-късно двамата се отправили към София и напуснали България през ГКПП „Калотина“.

Те били обявени за общодържавно издирване и впоследствие задържани при специализирана полицейска акция в Чехия. След издаването на европейски заповеди за арест били предадени на българските власти.

В хода на разследването са извършени множество експертизи. Според вещите лица причината за смъртта на 20-годишния са уврежданията по тялото и главата му, довели до закрита черепно-мозъчна травма.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.