Най-малко осем души загинаха, а 26 полицаи са в неизвестност, след като внушително внезапно наводнение връхлетя тази сутрин Централен Непал, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Предполага се прииждането на хималайската река Бхотекоши е било причинено от внезапното преливане на ледниково езеро в горното течение на реката в Тибетския автономен район в Китай.

„Засега имаме потвърждение само за 26 полицаи, които са в неизвестност заради наводнението. Имаме информация и за изчезнали служители на държавната приходна администрация, работници от хидроенергийни обекти и други хора. Все още събираме данни“, каза говорителят на полицията Аби Нараян Кафле пред ДПА.

Премиерът Балендра Шах разпореди армията и други служби за сигурност на Непал да се включат в спасителните операции, като допълнителни екипи и служители се насочват към засегнатия район. Властите обявиха тревога за опасност от бедствие за жителите на районите по течението на реката.

Местни жители определиха наводнението като едно от най-тежките през последните десетилетия. Видеоклипове в социалните мрежи показват сериозни щети в населени места близо до границата с Тибет и в околните райони. Водата е отнесла няколко хидроенергийни обекта и мостове по течението на реката.

Хиляди пътници и туристи, отправили се по популярния маршрут Лангтанг, остават блокирани. Граничният пункт Расувагадхи е най-големият търговски пункт на Непал със северния му съсед Китай.