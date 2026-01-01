Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова удостои капитан I ранг Божидар Иванов с висшето офицерско звание флотилен адмирал на церемония на „Дондуков“ 2.

Като изпълнявам конституционните си правомощия на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България, имам днес една изключително отговорна задача – да връча пагоните на офицер от българската армия за първото му висше военно звание, каза Йотова. Тя поздрави флотилен адмирал Иванов с връчването на пагоните и че присвоява за първи път званието на висш офицер от Българската армия.

БТА

Вие сте преназначен за началник на Щаба на Военноморските сили (ВМС). Тази работа познавате добре от досегашната ви практика, но с това назначение вашите отговорности ще станат още по-големи, защото Щабът вече ще се ръководи от флотилен адмирал, обърна се към Иванов президентът. По думите ѝ, адмиралът поема този пост в изключително трудно време, особено за ВМС, тъй като сигурността и суверенитетът на Черно море са един от най-важните и най-големите приоритети за българската държава, не само за институциите, а за всички граждани.

БТА

Йотова постави задача на висшия офицер – модернизацията, която в момента се извършва в Българската армия и която засяга и ВМС. Освен усвояването на нова техника, президентът акцентира върху развиването на познанията, на възможно най-високото образователно ниво на хората. И разбира, се преди всичко, да бдите за тяхната безопасност. Това ще очакваме от вас през следващите месеци, каза Йотова. Тя очаква адмиралът да работи за България, воден от чувството си за дълг.

Флотилен адмирал Божидар Иванов благодари за оказаната му висока чест да получи първото си висше офицерско звание във Въоръжените сили на България. Той каза, че за него това е награда спрямо широк кръг от хора, с които е служил през последните 25 години на активна служба.

„Морето е стихия, която не прощава некомпетентност, самонадеяност и арогантност, то ги наказва жестоко и всички нас ни е възпитало на доблест, чест, дисциплинираност и смирение", каза адмиралът. Той се обърна към своите командири и началници за които каза, че с личен пример са му повлияли по най-добрия начин за неговото кадрово развитие.

Флотилен адмирал Иванов декларира, че ясно осъзнава отговорността и честта да носи пагоните на висш офицер от Въоръжените сили и увери, че ще направи възможното да дава всичко от себе си в служба на България.