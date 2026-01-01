Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание ратифициране на договор за продажба между Министерството на отбраната (МО) на България и Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“, клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“, клас „Трипарти“, и минен ловец „HNLMS Схийдам“ от същия клас.

Депутатите приеха ратифициране и на меморандума за разбирателство между МО, министъра на отбраната на Белгия и министъра на отбраната на Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци – клас „Трипарти“, като оперативни във Военноморските сили на Белгия и Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

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В договора се регламентират ангажиментите на България и Нидерландия по придобиването на трите нидерландски кораба, в т.ч. ангажимент на нидерландската страна е да прехвърли собствеността на всеки един от корабите, след като бъде извършен необходимият обем дейности за възстановяване на техническите им способности и увеличаване на експлоатационния им ресурс.

Обхватът на меморандума включва придобиване на седем кораба тип „минен ловец“ (три нидерландски и четири белгийски кораба), включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни са по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските ВМС.

Съгласно меморандума български ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност на алианса, както и обучение на украински екипажи на минни ловци. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 млн. евро, или общо до 42 млн. евро.

Христо Симеонов от „Прогресивна България“ посочи, че един от основните проблеми, с които се сблъскват нашите Военноморски сили, е малкият брой единици, с които разполагат, и това сериозно ограничава възможностите им за решаване на оперативно-тактически задачи. Придобиването на седемте кораба е голяма крачка напред в правилната посока. Това ще позволи изграждането на пълноценна флотилия и ще гарантира изпълнението на ангажиментите ни в противоминната група в Черно море, каза той. По думите му, стойността на придобиване на тези кораби е нищожна спрямо това, което получаваме. Стойността е само за ремонта на съдовете, а самите тях получаваме безвъзмездно.

Конфликтът в Украйна превърна Черно море в рискова зона. Заплахата от свободни котвени мини и от безпилотни апарати е съвсем реална и застрашава корабоплаването. В тази среда надеждна противоминна способност не е лукс. Това не са просто чистачи на мини, те притежават редица способности – от охрана на критична подводна инфраструктура до търсене и спасяване, каза Симеонов.

На нас са ни необходими тези кораби, защото считаме, че още утре имаме нужда от тях. България има нужда от това въоръжение час по-скоро, коментира Иво Цанев от ДПС.

Неприятна точка е обучението на украинския екипаж. Украинците нямат такива кораби, тогава защо ги обучаваме, каза Ивелин Първанов от „Възраждане“. България е крайно време да помисли за своя суверенитет и той трябва да бъде изкован тук, в Народното събрание, добави той.