Момче на седем години от Свищов е в неизвестност след инцидент в морето край плажа „Хармани“ в Созопол, съобщиха от МВР. То е било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост.

В издирването му се включват няколко екипа с два полицейски катера, дрон и патрули по суша.

7-годишно дете се удави в басейн в Слънчев бряг

Сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от 52-годишния баща на детето снощи около 19:00 часа.

По данни на полицията мъжът е завел трите си деца на плажа. При влизане във водата с момчето двамата били повлечени от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, но детето изчезнало в бурното море.