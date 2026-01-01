22-годишен мъж е настанен в болница след сбиване между няколко души при заведение за бързо хранене в Ботевградско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 15:35 часа във вторник в Районното управление в Ботевград. На място незабавно били изпратени полицейски служители.

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При извършената проверка е установено, че свадата е възникнала между мъже от селата Разлив и Врачеш.

В резултат на сбиването 22-годишен мъж е настанен в болница с фрактура на черепни кости.

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Трима души са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.