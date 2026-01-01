Осиновяването на дете до 5-годишна възраст дава право на различни видове парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Те зависят от конкретния случай, от това кой от осиновителите ползва отпуска и дали са изпълнени изискванията за осигурителен стаж.

Основното обезщетение може да се получава за срок до 365 календарни дни от деня, в който детето е предадено за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5-годишна възраст.

Какви обезщетения са предвидени?

Осигурителното законодателство предвижда няколко възможности при осиновяване на дете до 5 години.

Сред тях е парично обезщетение за срок до 15 дни, както и обезщетение до 365 календарни дни от датата на предаване на детето за осиновяване.

Последното се изплаща на осиновителката, а когато детето е осиновено само от мъж – на осиновителя, но не по-късно от навършването на 5-годишна възраст на детето.

Предвидена е възможност след изтичането на шест месеца от предаването на детето за осиновяване обезщетението за остатъка до 365 дни да бъде получавано от осигурения осиновител, когато той и осиновителката са съпрузи.

Законодателството урежда и обезщетение в размер на 50% от обезщетението при осиновяване, когато отпускът не се използва.

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Специални правила се прилагат и при тежко заболяване или смърт на осиновителката и/или осиновителя.

Кой има право?

Правото е обвързано с осигуряването за общо заболяване и майчинство.

Сред осигурените лица, които могат да получават тези обезщетения при изпълнение на останалите условия, са работници и служители, държавни служители, магистрати, военнослужещи, определени служители в системата на МВР и службите за сигурност, членове на кооперации и лица на определени управленски длъжности.

Право могат да имат и самоосигуряващите се – например хора със свободни професии, еднолични търговци, собственици и съдружници в търговски дружества и регистрирани земеделски стопани, ако са избрали да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.

Колко осигурителен стаж е необходим?

За придобиване на право на основното обезщетение при осиновяване на дете до 5 години е необходимо лицето да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

Тези 12 месеца не е необходимо да са непрекъснати. Не е задължително и да са натрупани непосредствено преди излизането в отпуск или при един и същ работодател.

Различно е правилото за обезщетението за срок до 15 дни. За него от 1 август 2022 г. е необходим най-малко 6-месечен осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.

До 365 дни за грижа за осиновеното дете

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Осигурената осиновителка, а когато детето е осиновено само от мъж – осигуреният осиновител, има право на обезщетение за срок до 365 календарни дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.

И тук обаче има възрастово ограничение – плащането не може да продължи след навършването на 5 години на детето.

След изтичането на шест месеца от деня на предаването на детето за осиновяване отпускът и съответното обезщетение могат при определени условия да бъдат използвани от осиновителя, когато той и осиновителката са съпрузи.

А ако осиновителят се върне на работа?

Съществува и възможност за получаване на обезщетение в размер на 50% от полагащото се обезщетение, когато отпускът за осиновяване не се използва.

За получаването му трябва да бъдат изпълнени определени условия, сред които лицето да упражнява трудова дейност и да е осигурено за общо заболяване и майчинство към датата, от която се иска плащането. Необходим е и най-малко 12-месечен осигурителен стаж за този риск.

Важно правило от 1 юли 2025 г.

От 1 юли 2025 г. паричното обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст не се изплаща на лица, които през съответния период упражняват трудова дейност, представляваща основание за осигуряване за общо заболяване и майчинство.

Правилото се прилага и за обезщетения, чието изплащане е започнало преди тази дата.

Това ограничение трябва да се разграничава от отделно предвиденото обезщетение в размер на 50%, когато съответният отпуск не се използва и са изпълнени законовите условия за него.

Какви документи са необходими?

Осигурените лица представят необходимите заявления-декларации на своя работодател или осигурител.

В зависимост от вида на обезщетението се използват различни образци, сред които приложения №3, №5, №5а и №6 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

След получаването им осигурителят трябва да представи необходимата информация в НОИ. Удостоверението за правото на обезщетение – приложение №10 – се подава до 10-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е предоставило документите на осигурителя.

При забавяне или непредставяне на документите от страна на осигурителя може да бъде потърсена административнонаказателна отговорност.

А самоосигуряващите се?

Самоосигуряващите се лица, които имат право на съответното обезщетение, подават необходимите документи директно в НОИ.

Те представят удостоверение по приложение №11, както и други документи и данни, когато такива са необходими за конкретния случай.

Срокът за подаването му е до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащането на обезщетението.

Така при осиновяване на дете до 5 години законодателството предвижда няколко различни възможности за подкрепа. Ключови за правото на обезщетение са осигуряването за общо заболяване и майчинство, необходимият осигурителен стаж и конкретният вид отпуск, който осиновителят използва.