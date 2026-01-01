Локализиран е пожарът, който възникна вчера до кърджалийските села Калинка и Царевец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали. Огънят е засегнал 1100 декара сухи треви и храсти, от които 40 декара са горска постеля.

Тази сутрин два пожарни екипа и един на ловното стопанство доизгасяха вътрешни огнища. Както БТА предаде, три семейства бяха превантивно евакуирани от вилна зона между двете села.

В овладяването на пламъците се включиха 30 пожарникари от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кърджали с осем противопожарни и два специализирани автомобила, 10 служители на ловно стопанство „Женда“ с четири автомобила, двама доброволци, 30 души местно население и две водоноски от Община Кърджали. Причините за пожара са в процес на изясняване.

Около 600 декара площ обхвана пожар и в землището на село Комунига, община Черноочене, възникнал около 15:30 часа вчера, допълниха от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали. В помощ на двата екипа от Кърджали се включиха огнеборци от службата в Димитровград, шестима доброволци от формированието в община Черноочене и 30 души местно население. Пожарът е локализиран и потушен, като от огъня са спасени 10 сгради, 20 пчелни кошера и три купи сено.