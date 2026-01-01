Френски съд призна рака на гърдата на бивша стюардеса на Air France за професионално заболяване – решение, определяно като първо по рода си във Франция за член на кабинния екипаж. Решението на съда в Байон е постановено в началото на юли след две години и половина съдебна битка.

59-годишната Софи Лено е работила за Air France от 1989 до 2019 г., първоначално като стюардеса, а по-късно като старша стюардеса. За близо 30 години тя е натрупала повече от 12 600 летателни часа, около 6500 от които през нощта. ZZinfos974

През 2019 г. Лено е диагностицирана с рак на гърдата. След заболяването тя започва процедура за признаване на професионалния му произход.

В решението си съдът посочва няколко фактора, свързани с работата ѝ, които биха могли да са допринесли за развитието на заболяването – нощния труд, излагането на йонизираща радиация на голяма височина и пасивното пушене в самолетите. До 2000 г. пушенето на борда на самолетите на Air France е било разрешено.

Съдът е взел предвид и липсата на други генетични или свързани с начина на живот фактори, които биха могли да обяснят заболяването.

Преди съдебното решение две регионални комисии за признаване на професионални заболявания са отхвърлили искането на Лено, тъй като са преценили, че връзката между работата ѝ и рака не е достатъчно доказана. Ракът на гърдата все още не фигурира в официалните таблици на професионалните заболявания във Франция, което означава, че засегнатите трябва да докажат конкретна връзка между заболяването и условията на труд.

„Това е най-голямото ми желание – това решение да отвори пътя за други жени, които досега не са се осмелявали да предприемат подобна стъпка“, заяви Лено пред AFP.

Според адвокатката ѝ Елизабет Леру решението е първото във Франция, с което рак на гърдата се признава за професионално заболяване при стюардеса. Подобно признаване вече е имало при жени от други професии, включително медицински сестри и работнички, изложени продължително на нощен труд, радиация или определени химични вещества.

Случаят отново насочи вниманието към възможната връзка между нощния труд и рака на гърдата. Научни изследвания от години разглеждат нарушаването на циркадния ритъм като потенциален рисков фактор. Изследване на Френският национален институт за здраве и медицински изследвани например установява повишен риск от рак на гърдата при жени, работили нощем.

Към това се добавят и други специфични фактори, сред които излагането на космическа радиация по време на полет. Проучвания също са установявали по-висока честота на някои видове рак при стюардеси, включително рак на гърдата.

Air France заяви, че не е била страна по делото и не разполага с подробностите около съдебното решение. Компанията обаче подчерта, че здравето и безопасността на служителите са „абсолютен приоритет“ и че им осигурява медицинско наблюдение, надхвърлящо законовите изисквания.

Ако решението не бъде обжалвано, то ще стане окончателно. Междувременно френската Национална агенция за санитарна безопасност (Anses) трябва през 2027 г. да публикува експертиза за възможната връзка между рака на гърдата и професионални фактори като нощния труд, йонизиращата радиация и определени химични вещества.