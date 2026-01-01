Ние от "Демократична България" (ДБ) ще останем коректив на концентрацията на власт, ще подкрепяме всяка реформа, която ограничава политическото завладяване, увеличава конкуренцията, гарантира независимостта на институциите, носи измерим резултат за гражданите и утвърждава европейския път на България. Това заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на "Демократична България" в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Ще се противопоставяме на всяка зависимост, на всеки опит липсата на реформи да бъде финансирана с повече дълг, по-високи данъци и нови тежести върху работещите хора. В предстоящата сесия ДБ ще продължи да внася предложения, които дават конкретни решения, допълни тя.

Първият законопроект, който ще представим за дебат в пленарната зала, е за реалното намаление на цените на битовите електроуреди, посочи тя. По думите й той дава десни решения за повече конкуренция и по-ниски цени.