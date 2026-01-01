Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който дава на правителството правомощия временно да поеме контрола върху „критична инфраструктура“ в цялата страна, ако частните собственици не успеят да я защитят от ескалиращите украински атаки.

Новата мярка идва в момент, когато Москва и Киев засилват въздушните атаки. Украинските удари дълбоко на руска територия предизвикват недостиг на гориво и доближават войната до домовете на обикновените руснаци.

През последните дни Киев засили атаките си срещу логистичните центрове на Ozon в Русия – конкурент на често атакувания гигант в електронната търговия Wildberries – в опит да подкопае военновременната икономика на Москва.

Указът, който влезе в сила в понеделник, гласи, че новите мерки се въвеждат „във връзка с нарастващите заплахи за сигурността на критичните инфраструктурни обекти на Руската федерация“.

Според документа мерките обхващат редица сектори, включително горивната и енергийната инфраструктура, комуникациите, транспорта, логистиката и други.

В указа се посочва, че ако собствениците не предприемат достатъчни мерки, за да гарантират „сигурността“ на такива обекти или да възстановят функционирането им достатъчно бързо след атаки, правителството може да реши да въведе „временна администрация“.

Това на практика би предало на руската държава контрола върху собствеността, имуществените права и акциите на съответния собственик.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви във вторник: „Доста често собствениците на предприятия не обръщат необходимото внимание на мерките за осигуряване на сигурност и защита от дронове“.

Той посочи и подкрепата на западните държави за Киев като още една причина, поради която Москва „трябва да предприеме мерки“, за да, както се изрази, „гарантира собствената си сигурност“.

На въпрос кои компании биха могли да попаднат в обхвата на мярката, Песков каза пред репортери, че ситуацията ще бъде „анализирана предимно от правителството и съответните агенции“.

„Всяко място, където не се предприемат мерки за сигурност в критични зони, ще бъде представено за разглеждане с конкретни предложения“, добави той.

Междувременно Русия все по-често извършва високоскоростни ракетни атаки срещу Украйна, възползвайки се от недостига на произведени в САЩ противоракетни прехващачи „Пейтриът“, на които Киев разчита в голяма степен за свалянето на балистични ракети.

Този недостиг се влоши на фона на глобалната криза с доставките, свързана с войната с Иран.

Русия изстреля две ракети и 150 дрона срещу Украйна през нощта срещу вторник, като 124 от дроновете са били свалени, съобщиха украинските военновъздушни сили.

На фона на недостига на ракети-прехващачи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е получил „малък брой ракети „Пейтриът“, съобщи украинската държавна информационна агенция „Укринформ“ във вторник.

„Няма да кажа и коя държава ги е предоставила – ние също получихме малък брой ракети „Пейтриът“. Не мога да кажа колко, но само няколко. Имаме нужда от още“, каза Зеленски на среща с естонския си колега, съобщи „Укринформ“.