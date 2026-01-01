Днес вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявява първа степен (жълт код) за потенциално опасно време и интензивни валежи, значителни по количество на места и гръмотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав и за Рило-Родопската област. Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. На места има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София - около 30°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е до умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 17°.

В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-североизток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, с развитие на купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има през първия ден в североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България. В четвъртък вятърът временно ще е от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30°-35°, в петък максималните ще бъдат между 27° и 32°.