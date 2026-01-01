Днес в Линц е регистриран още един случай на заболяване, предизвикано от бактерии - легионели. Броят на заразените е 29 души, точният източник на инфекцията все още не е окончателно установен.

От избухването на заразата на 20 юли досега са починали трима пациенти. За изследване в Агенцията за здраве и безопасност на храните /АЗБХ/ са били изпратени общо 190 водни проби. Според властите около три четвърти от тях вече са изследвани и анализирани.

При една водна проба от охладителна кула на охладителната инсталация на Linz AG експертите са открили, наред с няколко разновидности на легионели, и Legionella pneumophila от подтип Allentown. Според последното съобщение на властите този подтип е бил установен и при три епидемиологично свързани случая на заболяване.

Досегашните генетични анализи обаче все още не доказват категорично, че именно охладителната инсталация е източникът на инфекцията, все още предстоят допълнителни изследвания.

Засегнатата инсталация се намира на покрива на сградата на електрическата мрежа на компанията за комунални услуги Акционерно дружество "Линц" /Linz AG/. Междувременно са извършени почистване и дезинфекция, а водата в системата е сменена. Освен това компанията е преминала към сух режим на работа на инсталацията.

Легионелите са бактерии, които се размножават във вода. Според АЗБХ опасността възниква най-вече при вдишване на замърсени водни капчици или аерозоли. Това може да доведе до т.нар. легионерска болест, тежка форма на пневмония.

Възможни са и по-леки форми на заболяването без пневмония. Те се наричат понтиакска треска и според AЗБХ обикновено отшумяват от само себе си в рамките на няколко дни.

Повишен риск от тежко протичане имат хората с отслабена имунна система, хронични белодробни заболявания и пушачите.