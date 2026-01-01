Преди старта на дългоочаквания нов сезон на „Игри на волята“ в неделя (30 август), петима от най-обичаните бойци на Арената сменят екстремния терен с готварската престилка в „Черешката на тортата“ – от вторник до събота в 20:00 часа по NOVA. Този път те ще премерят сили на друго поле, където победата се печели с добре приготвена храна и под зоркото око на шеф Иван Манчев. В кулинарната надпревара се впускат енергичният и борбен Николай Начев – Дино, лидерката на женската коалиция д-р Катрин Пекин, вицешампионът Калин Христов, нежният генерал Симона Ръждавичка и стратегът Александър Александров.

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Довечера надпреварата открива Дино, който посреща гостите край родната си Стара Загора с щедра трапеза – от класически „старозагорски калмари“ – свински уши до цяло печено прасе. Треньорът по борба залага на приповдигнато настроение и забавни истории, за да се добере до победата. В сряда (26 август) д-р Катрин Пекин, която помни времето в „Игри на волята“ с много лишения, е решена да се реваншира на всички с многостепенно меню в дома си в Костинброд. Психиатърката избира традиционната българска кухня, а в готвенето разчита на свекърва си.

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Несломимият Калин Христов ще посрещне компанията високо в планината в четвъртък (27 август), но преди да опитат и хапка от приготвеното, гостите ще трябва да заслужат вечерята си. Разсеяният авантюрист предлага скромна трапеза, но с голяма доза приключенски дух. В петък (28 август) щафетата поема Ръждавичка, която не е стихия в готвенето, но е решена да изненада всички и най-вече старата си опонентка Пекин, в преследване на плакета на шеф Манчев.

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Финалът е в събота (29 август) и ще бъде в ръцете на Александър Александров - най-сериозният съперник на Пекин, който не оставя нищо на случайността и за това е разработил специален софтуер за менюто си. Състезателният домакин избира изцяло био продукти от собствената си градина, а каквото му липсва, намира при услужливите си съседи. Като последен домакин, той вече е научил вкусовете на всички, за да се опита да приготви съвършеното меню.

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Ще важат ли същите стратегии и на този терен и кой кого ще пореже с точките? Не пропускайте специалното издание на „Черешката на тортата“ от вторник до събота в 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването , както и на официалната му Facebook страница .

Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.







