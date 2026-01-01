Фондацията за безопасност на полетите в Югоизточна Европа и Кипър изрази тревога заради многократни навлизания на турски военни самолети и дронове в района за полетна информация на Никозия без координация с органите за управление на въздушното движение.

Според Кипърската информационна агенция (CNA) организацията посочва, че подобни действия създават допълнителни рискове, когато се извършват в близост до основни въздушни маршрути и зоните за заход към летищата в Ларнака и Пафос. Те същевременно натоварват излишно ръководителите на полети.

Изявлението на фондацията идва след публикации в медиите и изразени опасения от Съюза на ръководителите на въздушното движение в Кипър и Департамента за гражданска авиация, пише в. „Катимерини“.

Фондацията подчертава, че спазването на международните правила за гражданската авиация и процедурите за координация е от съществено значение за безопасността на пътниците и полетите.

Организацията допълва, че безопасността на въздухоплаването в района за полетна информация на Никозия остава на високо ниво.