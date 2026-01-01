Движението при 28-ия километър на път II-29 Варна – Добрич, в района на село Стожер, се осъществява временно в една лента заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. От АПИ призовават водачите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Камион е излязъл от пътното платно и е навлязъл в канавка, като при инцидента са нанесени само материални щети, съобщиха от полицията в Добрич. Очаква се техника, с която товарът да бъде претоварен и камионът да бъде изтеглен.

Пътят към момента е проходим, но е възможно временно отклоняване на движението.