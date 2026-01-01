Министерството на финансите пласира 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 95 млн. евро на вътрешния пазар чрез аукцион, проведен вчера, става известно от съобщение на интернет страницата на Българската народна банка.

По време на аукциона са били предложени съкровищни облигации от емисия № BG 20 400 26 218 в размер на 150 млн. евро при годишен лихвен процент от 3,5 на сто.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 253 265 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 16 903 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.69, се посочва в съобщението на БНБ.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 95 003 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 16 903 000 евро, пише в съобщението.

Постигнатата средна годишна доходност възлиза на 4,39 на сто.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 118 базисни точки, става известно от съобщение на Министерството на финансите.

Това бе единадесетият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на тази година, сочи справка на БТА в данните на Министерството на финансите. Така до този момент новият дълг, емитиран на вътрешния пазар, възлиза на 1,605 млрд. евро за 2026 година. През юли България излезе и на международните капиталови пазари, където пласира в три транша дълг в общ размер на 2,5 млрд. евро.

Според проекта на Закон за държавния бюджет за тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10,1 млрд. евро, включително заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро към края на годината, или 30,1 на сто от БВП.