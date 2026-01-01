Един човек - китайски гражданин - загина, а над 120 души пострадаха при пожар в строящ се газохимически комплекс в Амурска област, която се намира в руския Далечен изток, предаде Ройтерс.

„Въпреки оказаната навреме медицинска помощ един от пострадалите – китайски гражданин, работил за компания изпълнител на обекта – почина. Семейството му ще получи подкрепа, включително финансова“, се казва в съобщението на комплекса в Амурска област.

Комплексът, който описва себе си като един от най-големите производители на полиетилен и полипропилен в света, е съвместен проект на руската компания „Сибур“ и китайската петролна и газова компания „Синопек“. Производството в него все още не е започнало.

Според Ройтерс Русия често използва евтина чуждестранна работна ръка, включително от Китай, при строителството на големи инфраструктурни обекти.

От комплекса съобщиха, че на място продължават работите по потушаването на пожара, а специалисти извършват контролирано изгаряне на останалите промишлени газове.