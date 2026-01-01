Един човек - китайски гражданин - загина, а над 120 души пострадаха при пожар в строящ се газохимически комплекс в Амурска област, която се намира в руския Далечен изток, предаде Ройтерс.
„Въпреки оказаната навреме медицинска помощ един от пострадалите – китайски гражданин, работил за компания изпълнител на обекта – почина. Семейството му ще получи подкрепа, включително финансова“, се казва в съобщението на комплекса в Амурска област.
A massive explosion and fire hit Russia’s Amur Gas Chemical Complex during commissioning works ahead of its planned launch. One worker has died, 19 were hospitalized and another 104 received medical treatment.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 25, 2026
The blast occurred around an auxiliary section of the pyrolysis unit.… pic.twitter.com/6lYOi5AQxt
Комплексът, който описва себе си като един от най-големите производители на полиетилен и полипропилен в света, е съвместен проект на руската компания „Сибур“ и китайската петролна и газова компания „Синопек“. Производството в него все още не е започнало.
Според Ройтерс Русия често използва евтина чуждестранна работна ръка, включително от Китай, при строителството на големи инфраструктурни обекти.
От комплекса съобщиха, че на място продължават работите по потушаването на пожара, а специалисти извършват контролирано изгаряне на останалите промишлени газове.