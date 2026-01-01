Кит Харингтън ще замени Никълъс Холт в ролята на преподавателя Гилдрой Локхарт в предстоящия втори сезон на сериала на HBO „Хари Потър“, съобщи Би Би Си.
Холт, известен с ролите си във филмите „Екс-Мен“, „Супермен“ и „Лудия Макс: Пътят на яростта“, беше избран за ролята по-рано този месец, но напусна продукцията заради промени в графика на снимките, които са влезли в конфликт с други негови ангажименти.
Kit Harrington has been officially cast as Professor Gilderoy Lockhart in HBO’s Harry Potter Tv series😭😭— Saket (@SaketxJane) August 25, 2026
Biggest casting upgrade ever pic.twitter.com/FvLoH54iZl
Харингтън е най-известен с ролята си на Джон Сноу в осемте сезона на хитовия сериал „Игра на тронове“. Актьорът вече има връзка с персонажа на Локхарт – миналата година той озвучи героя в аудиоверсията на „Хари Потър“, припомня Би Би Си.
„Аз съм огромен фен на „Хари Потър“. Трябва да призная, че той е един от любимите ми герои“, каза Харингтън пред сайтът Collider. „Да ми предложат да го изиграя е истинска мечта.“
Kit Harington has been cast as Gilderoy Lockhart in S2 of the ‘Harry Potter’ TV series— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 24, 2026
Nicholas Hoult left the series due to scheduling conflicts
(via @Deadline) pic.twitter.com/wAZdCkIIVZ
Вторият сезон на сериала ще е адаптация на „Хари Потър и стаята на тайните“ - втората книга от поредицата на Дж. К. Роулинг, която проследява втората година на Хари в училището за магии и вълшебства „Хогуортс“.
Първият сезон на сериала, който ще адаптира „Хари Потър и философският камък“, се очаква да започне по HBO Max по Коледа тази година.
Гилдрой Локхарт е един от основните персонажи в „Хари Потър и стаята на тайните“. Самовлюбеният магьосник, автор на книги за предполагаемите си подвизи срещу тъмни същества, е новият преподавател по защита срещу черните изкуства в „Хогуортс“ и се опитва да се представи като наставник на Хари.
De Juego de Tronos a Hogwarts: Kit Harington ficha por la serie de Harry Potterhttps://t.co/LCM50Rw4nC— Cinemascomics (@Cinemascomics) August 25, 2026
La segunda temporada prepara un cambio importante en su reparto y HBO ha encontrado a un sustituto con una conexión muy especial con Gilderoy Lockhart.#HarryPotter… pic.twitter.com/08CN9v8YHm
Във филмовата поредица от 2002 г. ролята беше изпълнена от Кенет Брана.
Сериалът на HBO се очаква да се снима в продължение на около 10 години, като планът е отделните сезони да адаптират седемте книги на Роулинг. Те станаха основа на осемте игрални филма от филмовата поредица, пише още Би Би Си.