Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата електрическа жп мотриса „Алстом“ за България. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 млн. евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната.

Заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в графика, с влаковете на „Алстом“ продължава обновяването на подвижния състав на българската железница.

Събитието ще се състои на 25 август 2026 г. от 14:30 ч. на Централна гара София.