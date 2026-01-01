Остри реплики между министъра на отбраната Димитър Стоянов и представители на опозицията се размениха в парламента заради твърдение за иранска хибридна операция и ролята на български политици в нея.

Повод за спора стана изказване на Стоянов пред журналисти преди заседанието на парламентарната Комисия по отбрана. Той заяви, че Иран е провел „една много добра хибридна операция“, която, по думите му, е била подпомогната от „опозиционни български политици“.

Стоянов: Иран проведе хибридна операция, подпомагана от български политици (ВИДЕО)

„Тази хибридна операция ще продължи. Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна“, заяви министърът.

Думите му предизвикаха остра реакция от опозицията. Депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев настоя Стоянов да посочи конкретно кои политици има предвид.

Мирчев припомни и публикация във „Financial Times“, която според него се позовава на висши ирански източници и съдържа информация за възможни хибридни атаки срещу български бази.

БТА

„Тъй като това е много сериозно твърдение, военният министър трябва да каже точно кои опозиционни политици е визирал“, заяви Мирчев. Той подчерта, че ако службите разполагат с данни за български политик, участвал в подобна операция, информацията трябва незабавно да бъде предоставена на парламента.

По думите му при наличие на доказателства въпросният политик трябва да понесе отговорност, да се откаже от имунитета си и срещу него да бъде извършена проверка от прокуратурата.

Мирчев категорично заяви, че не се припознава в думите на министъра.

„Когато един министър на една страна има подобно твърдение, той трябва да бъде доста конкретен. И е длъжен, като висш български политик, да бъде много конкретен“, каза депутатът.

След заседанието на комисията Стоянов отговори на критиките. Той заяви, че Мирчев има право да критикува правителството, но определи част от критиките му като политически обвързани и „крайно неадекватни“.

„Приемам критиките на Мирчев с усмивка“, коментира министърът.

БТА

В спора се включи и депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев. Той също призова Стоянов да назове партиите и политиците, за които говори.

„Ако има такива сведения, а предполагам, че той трябва да има оперативна информация, това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори, косвено, и трябва да се каже кои са те“, заяви Георгиев.

Самият Стоянов обаче отказа да назове конкретни имена. „Няма да ги назова. Те сами могат да се самоопределят“, каза министърът.

Той обясни, че според него изказвания, които подклаждат страх сред населението, също могат да подпомогнат хибридна операция. Като пример посочи твърдения, че България е във война с Иран.

„Не е необходимо пряко да са участници и пряко да са го заявили. Всяко едно изявление от тяхна страна как България е включена във война с Иран и т.н. води до такъв резултат – до успешна хибридна операция от страна на Иран“, заяви Стоянов.

Ивайло Мирчев отново подчерта, че не се припознава в обвиненията. На въпрос дали и Георг Георгиев се припознава в думите на министъра, депутатът от ГЕРБ отговори категорично: „По нито един начин“.