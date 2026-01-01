83-годишна жена с 2-килограмова киста и голям чернодробен абсцес на 2 години спасиха лекари в горнооряховската болница. Жената е оперирана от д-р Бранимир Мичев и екипа му, част от Хирургичното отделение на МБАЛ "Св. Иван Рилски“.

От лечебното заведение уточняват, че само за миналата седмица д-р Мирчев в извършил няколко сложни операции, с които е решил трудни казуси, в това число и в областта на онкохирургията.

Специалистът е оперирал 39-годишна пациентка с няколко карцинома на дебелото черво и 77-годишна жена с карцином на лявата част на дебелото черво.

"И при двете бяха извършени обширни резекции на колона (дебелото черво), като пасажа на червата е възстановен на един етап, без извеждане на стомаха", коментира оперативната технология д-р Мичев.

Той е оперирал и тумор на матка на 58-годишна жена с чревна непроходимост, която е провеждала лъчетерапия и химиотерапия.

На 41-годишна пациентка са отстранени две чернодробни кисти с големи размери (15 и 20 см) в седмия и осмия сегменти на черния дроб, като сложността на операцията идва от това, че образуванията са локализирани на по-труднодостъпно място от обичайното.

В болницата в Горна Оряховица успешно правят операции и при пациенти в напреднала възраст.

Екипът е премахнал 2-килограмова киста на 83-годишна жена с чернодробен абсцес, който се развивал две години. 82 и 84-годишни мъже са оперирани от огромни ингвиноскротални хернии.

Още един сложен казус също приключва благоприятно, а пациентът вече е изписан. Мъж постъпва в отделението със запушване на жлъчния канал като преди това отказал операция в болница във Варна.

"Каналът се отвежда от двата чернодробни дяла към панкреаса и дванадесетопръстника, и беше запушен от голям конкремент (камък ) в холедоха. Пациентът беше пожълтял, тъй като жлъчката не се оттича нормално. Камъкът обаче се откри по време на операцията и след премахването му, болният е вече излекуван и преди дни му свалих конците от операцията“, коментира д-р Мичев.

В отделението правят и лапароскопски операции. Пациентите са не само от Великотърновския регион, но и от София, Добрич, Гоце Делчев, Каварна и Варна.