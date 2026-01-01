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Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси югоизточната част на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от местни медии.

Централната метеорологична администрация на Тайван (CWA) съобщи, че трусът е станал в морето край югоизточното крайбрежие на страната в 15:00 часа местно време.

По данни на властите няма непосредствени съобщения за пострадали или материални щети.

Епицентърът е бил в морето, на около 48 километра източно-югоизточно от сградата на окръжната администрация на Тайтун. Трусът е бил с дълбочина 13,1 километра.

БГНЕС
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