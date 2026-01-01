Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси югоизточната част на Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от местни медии.
Централната метеорологична администрация на Тайван (CWA) съобщи, че трусът е станал в морето край югоизточното крайбрежие на страната в 15:00 часа местно време.
5.8 magnitude earthquake strikes off southeastern Taiwan; local weather agency Central Weather Administration reports no immediate damage or injurieshttps://t.co/ibmuzoFpxb— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 25, 2026
По данни на властите няма непосредствени съобщения за пострадали или материални щети.
Landslide reported after a powerful 5.8 magnitude earthquake struck Green Island, Taiwan pic.twitter.com/s4w1LnNEL3— Surajit (@surajit_ghosh2) August 25, 2026
Епицентърът е бил в морето, на около 48 километра източно-югоизточно от сградата на окръжната администрация на Тайтун. Трусът е бил с дълбочина 13,1 километра.