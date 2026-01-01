Софийска районна прокуратура обвини 27-годишен мъж за закана с убийство, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23 август около 03,00 часа в заведение в град София обвиняемият И.Б. се заканил с убийство на мъж, като насочил пистолет към него.

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По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор.

Обвиняемият е осъждан и е извършил деянието по време на изпитателен срок от предходно осъждане. Предвид възможността да извърши престъпление той е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в съда за определяне на постоянен арест спрямо него.