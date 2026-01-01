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Личен състав и военна техника от Въоръжените сили прочистват района извън завод ЕМКО от невзривени боеприпаси и отломки след възникналия инцидент

Специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия от 14 август изпълняват задача по прочистването на района извън завод ЕМКО ООД в близост до село Белица, община Трявна, от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, възникнал вследствие на експлозии. Силите са в състав от 17 военнослужещи и един цивилен служител с шест единици военна техника.

Общата площ за прочистване е 566 дка, като до днес са прочистени 398 дка, открити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки. Изпълнението на задачите се извършва при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Екипите са изпратени по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, в отговор на получени искания от областния управител на Габрово за оказване на съдействие от Въоръжените сили след обявеното бедствено положение на част от територията на община Трявна.

ЕМКО
Министерство на отбраната

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