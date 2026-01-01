Личен състав и военна техника от Въоръжените сили прочистват района извън завод ЕМКО от невзривени боеприпаси и отломки след възникналия инцидент

Специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия от 14 август изпълняват задача по прочистването на района извън завод ЕМКО ООД в близост до село Белица, община Трявна, от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, възникнал вследствие на експлозии. Силите са в състав от 17 военнослужещи и един цивилен служител с шест единици военна техника.

Общата площ за прочистване е 566 дка, като до днес са прочистени 398 дка, открити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки. Изпълнението на задачите се извършва при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Екипите са изпратени по предложение на началника на отбраната и в изпълнение на заповед на министъра на отбраната, в отговор на получени искания от областния управител на Габрово за оказване на съдействие от Въоръжените сили след обявеното бедствено положение на част от територията на община Трявна.