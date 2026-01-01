Разследване се води спрямо двама мъже за незаконно изхвърляне на отпадъци край Белово, съобщиха от полицията.

Вчера в РУ-Септември бил получен сигнал за наличие на тежкотоварна техника в района на местността „Азово“ край гр. Белово.

Към мястото незабавно са насочени екипи на местния полицейски участък. Органите на реда установили присъствието на комбиниран багер и камион. Те били управлявани от 76-годишен беловец и 62-годишен жител на Пазарджик.

Изяснено е , че камионът е бил пълен със строителни отпадъци, което са изсипани в близкото дере. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.