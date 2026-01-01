Основните сигнали са за паднали дървета и клони в София след силната буря и градушка, която се разрази в понеделник следобед. Това съобщи директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Мария Тенева на брифинг рано сутринта.

80 са сигналите за паднали дървета и клони, 40 - за частично завиряване на улиците. Получени са сигнали и за повреди на светофарни уредби. По данни на Столичната община е имало бърза реакция и проблемите са били отстранени от аварийните екипи.

Столичната община

За кратко е било спряно движението на трамваите по булевард „България“ заради проблем със светофарни уредби. Аварийните екипи са реагирали бързо и движението е било възстановено след около 15 минути, обясни Тенева.

"Около час и половина след бурята ситуацията беше нормална. Бурята беше кратка, но много интензивна. По данни на НИМХ е била около 19 л/кв. м, съобщиха от СО.

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За много кратко време падна голямо количество листна маса от дърветата заради градушката. По тази причина са се запушили шахти, но проблемът бързо е бил решен. От Столична община са категорични, че няма генерален проблем и непочистени шахти. Запушването е било временно след градушката заради падналите листа от дърветата.

Столичната община

Екипи на Столичния инспекторат са почиствали цяла нощ. Към момента работата също продължава.

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Няма данни за пострадали хора. Нямало е наводнени подлези и наводнени метростанции, съобщиха от СО.

Столичната община

"Дърветата паднали върху автомобили, мисля, че бяха 4-5 такива, бяха поети от Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, всички останали са паднали на пътя, на тротоара. Всички са отработени. Тези, които са останали, не са толкова приоритетни. Приоритетно се работеше върху кръстовища, главни пътни артерии, детски градини и входове и изходи на паркове. Днес останалите сигнали ще се отработят".