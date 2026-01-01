Мистериозна капсула на времето, запечатана преди повече от 100 години, беше открита и отворена в Аврора, Илинойс. Съдържанието ѝ разкри любопитни подробности за живота на местната масонска общност в началото на XX век.

Капсулата е била намерена малко преди историческият масонски храм „Линкълн“ да бъде разрушен през 2019 г. след опустошителен пожар. Самата сграда е построена през 20-те години на миналия век, а през 1982 г. е включена в Националния регистър на историческите места.

Сред предметите в капсулата са открити тръба с чертежи, множество книги и документи, масонски устави, наръчници от 1884, 1897 и 1922 г., както и масонска престилка.

Десетки жители на Аврора се събраха, за да станат свидетели на отварянето. Трима души се редуваха с чук и длето, а след около 10 минути капакът най-накрая поддаде.

За присъстващите най-впечатляващото било състоянието на документите. Въпреки че са прекарали повече от век в капсулата и са преживели пожар и разрушаването на сградата, много от тях са останали забележително добре запазени.

„Изключително е от историческа гледна точка да имаш капсула на времето на повече от 100 години и след това да я разкриеш пред обществеността“, заяви директорът по комуникациите на Аврора Джон Заглул.

Кевин Хувър, член на местна масонска ложа, определи откритието като „съдба“.

„Странна верига от събития доведе до това“, каза той, отбелязвайки, че капсулата лесно е можела да бъде изгубена завинаги при пожара и последвалото разрушаване на храма.

За историците подобни находки са изключително редки. Джон Ярош, директор на Историческото дружество на Аврора, разказва, че за повече от 40 години работа в града е присъствал само на две подобни откривания.

Откритите документи вече предлагат ценен поглед към масонската общност в Аврора преди повече от век – време, когато в града са действали множество различни масонски организации.