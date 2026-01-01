Мистериозна капсула на времето, запечатана преди повече от 100 години, беше открита и отворена в Аврора, Илинойс. Съдържанието ѝ разкри любопитни подробности за живота на местната масонска общност в началото на XX век.
Капсулата е била намерена малко преди историческият масонски храм „Линкълн“ да бъде разрушен през 2019 г. след опустошителен пожар. Самата сграда е построена през 20-те години на миналия век, а през 1982 г. е включена в Националния регистър на историческите места.
Сред предметите в капсулата са открити тръба с чертежи, множество книги и документи, масонски устави, наръчници от 1884, 1897 и 1922 г., както и масонска престилка.
Mysterious 100-year-old time capsule is discovered and reopened at Midwest masonic temple... and its fascinating contents are immaculate https://t.co/c4sqdi3KO5— Daily Mail (@DailyMail) August 25, 2026
Десетки жители на Аврора се събраха, за да станат свидетели на отварянето. Трима души се редуваха с чук и длето, а след около 10 минути капакът най-накрая поддаде.
За присъстващите най-впечатляващото било състоянието на документите. Въпреки че са прекарали повече от век в капсулата и са преживели пожар и разрушаването на сградата, много от тях са останали забележително добре запазени.
„Изключително е от историческа гледна точка да имаш капсула на времето на повече от 100 години и след това да я разкриеш пред обществеността“, заяви директорът по комуникациите на Аврора Джон Заглул.
Time capsule from the Roaring ’20s unsealed in Aurora https://t.co/WcAW5qxAR2— Chicago Tribune (@chicagotribune) August 24, 2026
Кевин Хувър, член на местна масонска ложа, определи откритието като „съдба“.
„Странна верига от събития доведе до това“, каза той, отбелязвайки, че капсулата лесно е можела да бъде изгубена завинаги при пожара и последвалото разрушаване на храма.
За историците подобни находки са изключително редки. Джон Ярош, директор на Историческото дружество на Аврора, разказва, че за повече от 40 години работа в града е присъствал само на две подобни откривания.
Откритите документи вече предлагат ценен поглед към масонската общност в Аврора преди повече от век – време, когато в града са действали множество различни масонски организации.