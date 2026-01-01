За по-малко от час и половина след снощната буря са отстранени спешните последствия и движението в София е възстановено, съобщи кметът на столицата Васил Терзиев. По думите му бързата реакция е резултат от подготовката преди бурята и добрата координация между институциите.

Близо 20 литра дъжд на квадратен метър са паднали над части от София за около половин час. Това количество е повече от три пъти над прага, който експертите определят като интензивен валеж.

Още преди началото на бурята на терен са били разположени осем екипа на Столичната община, а два дежурни екипа са били в оперативния център. След началото на пороя в разчистването са се включили общинските аварийни екипи, пожарната, Столичният инспекторат и екипите, отговарящи за поддръжката на градската инфраструктура.

Получени са 73 сигнала за паднали дървета и клони и около 40 сигнала за частични завирявания. Приоритетно са били освободени основните улици и кръстовища, както и местата, на които паднали дървета и клони са създавали непосредствен риск или са затруднявали движението.

„Градушката и силният вятър свалят огромно количество листа и клони наведнъж и те могат за минути да затлачат дори предварително почистени шахти“, посочи Терзиев.

По думите му бързата реакция при екстремно време е само част от мерките, а дългосрочният фокус трябва да бъде върху превенцията. Тази година Столичната община извършва рекордно по обем почистване на речните корита – над 81 километра. Работи се и по корекции на речни корита, изграждане на нова ВиК инфраструктура и обновяване на съществуващата при големи инфраструктурни проекти, сред които ремонтите на бул. „Опълченска“, бул. „Стамболийски“ и бул. „Рожен“.

Общината подготвя и градоустройствени решения за по-добра адаптация на София към интензивните валежи. Водят се разговори със строителния сектор новите проекти да предвиждат повече зелени площи и настилки, които задържат и попиват дъждовната вода, вместо тя да се отвежда изцяло към канализацията.

„За съжаление градушките и интензивните валежи ще стават новото нормално и няма една мярка, която да реши проблема“, заяви кметът. Според него са необходими добре поддържани шахти и речни корита, добра канализация, повече растителност и попиващи повърхности, както и екипи, способни да реагират незабавно при екстремни метеорологични условия.

Въпреки интензивния валеж в София няма наводнени подлези или метростанции, не са отчетени сериозни проблеми с градския транспорт и няма пострадали хора.

Екипите на Столичната община продължават работа и тази сутрин. Извършват се обходи, разчистват се паднали дървета и клони и се почистват улици, тротоари и дъждоприемни шахти.

Терзиев благодари на служителите, работили през нощта, както и на гражданите за грижата към пространствата около домовете и офисите им.