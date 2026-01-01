Икономическата сигурност е сред най-важните теми през новия политически сезон. Това заяви Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

„Най-важното е икономическата сигурност. Средната класа плаща нищетата на този бюджет с 5,7% дефицит без никаква яснота. Хората не знаят какви ще им бъдат осигуровките утре, какви ще бъдат данъците и какво ще им хрумне ново с бюджета, който ще бъде за 2027 година“, каза Мирчев.

Той заяви, че в управленската програма на ПБ най-малко внимание е отделено на сигурността.

По темата за предстоящите президентски избори Мирчев заяви, че „Демократична България“ има план и ще издигне „двама силни кандидати“.

„Андрей Гюров е желание на огромна част от нашите съмишленици и е страхотен в държавни представи, справи се много добре в служебното правителство. Искам да ви кажа, че ние действаме по много ясен план“, заяви Мирчев.

Той допълни: „Имаме много ясен план за президентските избори. Ще имаме двама силни кандидати, не трябва да имате съмнение. Президент и вицепрезидент.“

На въпрос дали Андрей Гюров ще бъде кандидатът, Мирчев отговори: „Скоро ще стане ясно.“

Радан Кънев от своя страна заяви, че новият политически сезон ще определи посоките и приоритетите пред българското общество за дълъг период от време.

По думите му това е политическият сезон, който започва с „най-сетне публикувана програма“.

„Това е сезон, който ще постави в контекст външната политика на България в пълната отговорност на редовното правителство“, заяви още Кънев.

Катя Панева от своя страна разкритикува предложенията, заложени в управленската програма на „Прогресивна България“, като определи предвидената според нея свръхцентрализация като опасна.

„Това, което наблюдаваме в програмата на „Прогресивна България“, е именно предложение за свръхцентрализация – не само в образованието и здравеопазването, но и в икономиката и правосъдието. Ние като дясна политическа сила смятаме, че това не просто е опасно, но ще бъде голяма грешка“, заяви Панева.

По думите ѝ местните, регионалните и професионалните администрации познават най-добре проблемите и могат най-ефективно да търсят решения за тях.

„Това е нещо, с което ще се борим – именно с тази свръхцентрализация“, подчерта тя.