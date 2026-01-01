56-годишен мъж от Вехтово е установен да шофира товарен автомобил след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Проверката от екип на РУ- Шумен е извършена в полунощ на 25 август. На кръстовище, образувано от улиците „ Георги Димитров“ и „Христо Ботев“, за проверка е спрян водач на товарен автомобил.

Задържаха мъж, шофирал с 2,52 промила алкохол в Шумен

Зад волана, във видимо нетрезво състояние, бил 56-годишен мъж от село Вехтово. Тестван е дрегер, отчетени са 2,53 промила в издишания въздух.

Автомобилът е иззет. Водачът не е дал кръвна проба за анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е започнато разследване.