Комисията по отбрана в Народното събрание одобри на първо четене с 16 гласа „за“ и 1 „против“ проект на Закон за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на България и Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“ с бордови номер M862, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ с бордови номер M864 и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“ с бордови номер M860 и на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

БТА

В договора се регламентират ангажиментите на Република България и Кралство Нидерландия по придобиването на трите нидерландски кораба, в т.ч. ангажимент на нидерландската страна е да прехвърли собствеността на всеки един от корабите, след като бъде извършен необходимият обем дейности за възстановяване на техническите им способности и увеличаване на експлоатационния им ресурс.

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Обхватът на Меморандума включва придобиване на седем кораба тип „минен ловец“ (три нидерландски и четири белгийски кораба), включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини и миноподобни обекти, оперативни са по стандартите на НАТО и в момента се експлоатират от белгийските и нидерландските Военноморски сили.

Съгласно Меморандума български ангажимент е заплащането на стойността на ремонтно-възстановителните дейности на седемте кораба до степен, покриваща стандартите за оперативна готовност на Алианса, както и обучение на украински екипажи на минни ловци.

Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до шест милиона евро, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той посочи, че първият минен ловец от Белгия се очаква да получим през септември-октомври тази година. Стоянов каза също, че изискването за безвъзмездно предоставяне на корабите е да бъде обучен един екипаж от Украйна и този екипаж вече е обучен.

„Очаквам по същия начин да бъдат гласувани в НС", каза пред журналисти Стоянов.