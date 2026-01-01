Съд в Истанбул осъди петима турски опозиционни кметове на лишаване от свобода в размер от пет години и десет месеца до над 23 години, съобщиха турските медии, цитирани от Франс прес. Тяхната вина е призната по обвинения в корупция и други престъпления.

Задържаните през първата половина на 2025 г. местни политици са представители на Народнорепубликанската партия (НРП) – основната опозиционна сила срещу президента Реджеп Таийп Ердоган, която от месеци е подложена на засилен натиск от страна на правосъдието.

В рамките на същия съдебен процес кметът на югоизточния град Адъяман е бил оправдан, а негов колега, избран през 2024 г. начело на най-населения район на Истанбул, е бил осъден на осем месеца условно за „злоупотреба с власт поради небрежност“.

Съдебният процес срещу кметовете започна в края на януари, припомня агенцията.

Най-тежкото наказание – 23 години и три месеца затвор, е било наложено на кмета на истанбулския район „Бешикташ“ Ръза Акполат. Той е оправдан по обвинението за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари, съобщава Франс прес, позовавайки се на официалната Анадолска агенция.

„Невинен съм. По това дело няма нито едно конкретно доказателство. Всичко се крепи върху твърденията на клеветници“, е заявил пред съда Ръза Акполат, според цитат, разпространен от агенция Анка.

Оправдан по обвинението за ръководене на престъпна мрежа, свързваща опозиционните представители, е призналият вината си в хода на процеса бизнесмен Азиз Ихсан Акташ, чиито показания залегнаха в основата на обвинението срещу кметовете. Първоначално Акташ бе заплашен от присъда до 280 години затвор.

След убедителната победа на местните избори през 2024 г. срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Ердоган, НРП бе подложена на редица разследвания и арести. Десетки кметове от партията бяха задържани и отстранени от длъжност в цялата страна.

Смяната на председателя на НРП през пролетта и назначаването със съдебно решение на председателския пост на НРП бившия ѝ лидер Кемарл Къбъчдароглу доведе до основаването в края на юли на ново политическо движение – „Нова партия“ (YENİ Parti).

Бившата водеща фигура на НРП и настоящ член на „Нова партия“ – кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, бе арестуван миналата година в момент, когато се подготвяше да бъде издигнат за кандидат за предстоящите президентски избори през 2028 г. Неговото задържане по обвинения в корупция, които той категорично отхвърля, предизвика вълна от протести, каквато Турция не бе виждала от 2013 г. насам, припомня Франс прес.