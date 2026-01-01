Астероидът 2024 YR4 вече не представлява значима опасност за Земята, но учените продължават да го наблюдават. Причината е, че има малка вероятност през 2032 г. той да се сблъска с Луната.

Астероидът е открит в края на 2024 г. и първоначално учените изчисляваха вероятност да удари Земята на 22 декември 2032 г. Тя достигна 3,1% през февруари, но с новите наблюдения рискът постепенно отпадна.

Последните данни показват около 4,3% вероятност 2024 YR4 да удари Луната. Очаква се астероидът да е с диаметър около 60 метра – приблизително колкото 20-етажна сграда.

Какво ще стане при удар?

Сблъсъкът вероятно ще създаде кратер с диаметър около 1 километър и ще изхвърли огромно количество лунен прах и скали. От Земята ударът може да се наблюдава като ярка светкавица за няколко секунди.

Самата Земя няма да бъде изложена на сериозна опасност. Лунните отломки, които достигнат атмосферата, вероятно ще бъдат твърде малки, за да представляват заплаха за хората на повърхността.

По-сериозен риск може да има за сателитите около Земята. Част от лунния материал може да бъде изхвърлен в космоса с огромна скорост и да повреди спътници, от които зависят комуникациите, навигацията и други услуги.

Потенциалният удар би бил и уникална научна възможност. Учените никога не са наблюдавали в реално време сблъсък на астероид с Луната от подобен мащаб.

Ще може ли астероидът да бъде отклонен?

Засега няма решение за подобна мисия. НАСА вече доказа с мисията DART, че е възможно траекторията на астероид да бъде променена чрез директен сблъсък с космически апарат.

Ако 2024 YR4 остане на курс към Луната, учените ще разполагат с по-точни данни, когато астероидът отново стане видим около 2028 г. Тогава ще може да се прецени дали изобщо е необходимо да се предприема действие.

Историята на 2024 YR4 показва и колко трудно е откриването на астероиди. Те са малки, слаби и често се приближават от посоката на Слънцето, където земните телескопи трудно ги засичат.

Предстоящи космически обсерватории като NEO Surveyor на НАСА и NEOMIR на Европейската космическа агенция трябва да помогнат за откриването на подобни обекти по-рано.

Засега няма причина за тревога на Земята. Учените просто следят внимателно един малък космически обект, който може да ни даде рядката възможност да видим какво се случва, когато астероид се сблъска с Луната.