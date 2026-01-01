Ограничения във водоползването и лимитиране на водопотреблението ще бъдат въведени в община Севлиево от 1 септември заради продължаващото засушаване и силно намалелия дебит на водоизточниците. Това съобщиха от Община Севлиево.

Предвижда се да бъде забранено използването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и за други дейности, различни от питейно-битовите нужди. Ограниченията са регламентирани в наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи.

Ще бъде въведено и лимитиране на водопотреблението, което ще се контролира и отчита ежемесечно пред Общината от ВиК оператора по реда и при условията на наредбата.

На този етап ограничения не се предвиждат за селата Петко Славейков, Ряховците и Кормянско, които разполагат с осигурено водоснабдяване за стопански нужди с условно чиста вода от НС „Крапец“.

От Община Севлиево напомнят на стопанските субекти, които работят при непрекъсваем производствен процес, че са длъжни да изградят съоръжения за осигуряване на необходимия им резерв от вода. При критично задълбочаване на засушаването на тези предприятия ще бъдат въвеждани лимити на водопотреблението, които да обезпечават само питейно-битовите нужди на заетия персонал.

Мерките в Севлиево са поредните ограничения във водоснабдяването в област Габрово, въведени заради продължителното засушаване и намаления дебит на водоизточниците. На 14 август воден режим беше въведен в селата Мичковци, Велковци и Кметчета в община Габрово. В Мичковци вода се подава във вторник и петък следобед до изчерпване на количеството в резервоарите, а във Велковци и Кметчета е въведен режим според четни и нечетни дати.

БТА припомня, че на 19 август режим на водоснабдяването беше въведен и в тревненското село Престой. Там водата се подава във вторник и петък от 16:00 до 19:00 часа, а причината отново е продължителното засушаване и силно намаленият дебит на повърхностните водоизточници, използвани за питейно-битови нужди.

Настоящите мерки в Севлиево се въвеждат на фона на поредица от проблеми с водоснабдяването през 2026 г. След интензивните валежи и наводненията през май беше прекъснато водоподаването към Севлиево и няколко населени места заради отнесен от високите води участък от довеждащия водопровод. Водоснабдяването беше възстановено след извършени аварийни дейности.