Първите два от общо 35 нови влака „Алстом“ ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември. Към момента 12 влака са доставени в България, а останалите 23 ще бъдат готови за доставка до април 2027 г. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на Централна гара София по време на представянето на първия електрически мотрисен влак „Алстом“ за България. На събитието присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заместник-министър Цвета Тимева, президентът на „Алстом“ за Европа Андрю ДеЛеоне и ръководствата на БДЖ и НК „Железопътна инфраструктура“.

Министър Пеев подчерта, че мотрисите на „Шкода“ и „Алстом“ са първите доставки на нов подвижен състав от 20 години. „При осигурено финансиране имаме възможност да закупим и допълнителни влакове, което ще ускори програмата за модернизация на подвижния състав. Нашият екип работи денонощно, за да бъдат влаковете доставени, тествани и сертифицирани в срок“, заяви транспортният министър.

„Наред с новите влакове трябва да имаме добра инфраструктура и съвременни системи за безопасност. Работим активно и за повишаване на сигурността във влаковете. Създадена е работна група с участието на МВР, която ще задейства необходимите оперативни процедури за по-добро взаимодействие между институциите“, каза още Георги Пеев.

Той посочи, че новите влакове на „Алстом“ трябва да бъдат използвани ефективно и да обслужват и по-дълги направления, включително линията до Бургас.

Вицепремиерът Атанас Пеканов отбеляза, че проектът е бил под риск, но днес вече дава възможност за значително подобряване на качеството и комфорта на железопътния транспорт. „През следващите три месеца ще се работи по Социалния план за климата, по който България очаква да получи около 3 млрд. евро, като значителна част от средствата ще бъде насочена към транспорта и повишаването на енергийната ефективност“, каза Пеканов.

„Този влак беше предоставен в рекордно кратки срокове и е добър пример за това как българското правителство се възползва от възможностите на европейските фондове“, заяви Андрю ДеЛеоне, президент на „Алстом“ за Европа. „Всеки състав е с шест вагона и капацитет от 325 пътници, 100% климатизиран и разполага с място за велосипеди“, каза Делеоне и добави, че поддръжката ще се извършва в България, в специално изградено депо, като около 50 български инженери и служители ще се грижат за влаковете.