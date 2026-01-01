Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се провежда разследване по образувано досъдебно производство за пътнотранспортно произшествие, настъпило на 24 август около 17,30 ч. на републикански път I-1 (Е-79) в района на Кресненското дефиле.

В произшествието е участвал един лек автомобил с украинска регистрация. В резултат на инцидента са пострадали две жени, пътували в автомобила.

Водачът на автомобила е транспортирана за лечение в столично лечебно заведение. Другата пострадала е бременна жена, която е настанена за медицинско наблюдение в болница в гр. Благоевград. Характерът и степента на причинените им увреждания са в процес на установяване.

Непосредствено след получаването на сигнала местопроизшествието е обезопасено, а движението в участъка е регулирано от служители на „Пътна полиция“. Под ръководството на наблюдаващия прокурор са предприети необходимите неотложни действия по разследването.

Първоначалните данни от извършения оглед и събраните до момента доказателства сочат, че автомобилът е самокатастрофирал. По предварителни данни водачът е отклонила вниманието си от пътната обстановка, вследствие на което е загубила контрол върху управлението на автомобила. Той се е отклонил от платното за движение, преминал е през банкета и се е ударил в крайпътния откос.

В резултат на удара върху платното за движение са попаднали части от автомобила и камъни, отделили се от крайпътния откос. Установените при огледа следи към настоящия момент сочат, че камъните са попаднали върху пътното платно след удара на автомобила в откоса.

Предстои назначаването на съдебна автотехническа експертиза за изясняване на механизма на произшествието и причините за настъпването му. Ще бъдат назначени и съдебномедицински експертизи за установяване на характера и степента на уврежданията на пострадалите.

Всички относими към случая обстоятелства и версии продължават да бъдат проверявани. Окончателни изводи относно причините и механизма на произшествието ще бъдат направени след приключване на назначените експертизи и анализ на всички събрани доказателства.

Разследването продължава под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Благоевград.