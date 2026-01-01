Гореща вълна продължава да обхваща Гърция. Температурите се доближиха до 40°C за четвърти пореден ден. Жителите на големите градове търсеха прохлада на сенчести места, в климатизирани помещения, паркове и по плажовете.

Западният Пелопонес остана в центъра на горещата вълна, като температурите достигнаха 40 градуса. В Патра високата влажност повиши усещането за жега и засили дискомфорта, съобщи в. „Катимерини“.

В централната част на Лариса се очаква температурите да достигнат 39°C, а трафикът остана слаб, тъй като жителите предпочетоха по-прохладни и зелени места. Подобна беше ситуацията и в Пирея.

Синоптиците очакват горещините да продължат, а властите предупредиха уязвимите групи да вземат предпазни мерки срещу заболявания, свързани с високите температури.