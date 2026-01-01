Сенаторът от управляващата Национално-либерална партия Василе Блага се появи гол до кръста по време на заседание на парламентарна комисия, съобщава телевизия Диджи 24. Случката предизвика смях сред колегите му, които поискаха от сенатора да изключи камерата си.

Диджи 24 предава картина от заседание на парламентарна комисия, което протича в хибриден вариант – присъствено и онлайн.

Сенатор Василе Блага се включва онлайн, отправяйки критики към опозицията заради внесени поправки по законопроект. На камерата се виждат голите му рамене.

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Космина Черва от парламентарната група „РАСЕ – Румъния на първо място“ започва да отговаря на критиките и в един момент казва: „Не знам с кого говоря... Кой е гол там?“.

Присъстващите на заседанието избухват в смях и съветват сенатор Блага да изключи камерата си.

„Той е в Текиргьол“, коментира един от сенаторите, визирайки балнеоложкия курорт Текиргьол на едноименното езеро, недалеч от Черно море и курорта Мамая.